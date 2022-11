Apesar do resultado importante conseguido esta noite, Filipe Martins terá algumas dores de cabeça na viagem de regresso a Lisboa. O Casa Pia deslocou-se este domingo até ao Minho para vencer os bracarenses por 1-0, com um golo de Rafael Martins e aproximar-se do segundo lugar do campeonato, mas nem tudo foi positivo.

Aos 33 minutos da primeira parte, o treinador do Casa Pia viu Fernando Varela abandonar o relvado em cima de uma maca depois de perder os sentidos na sequência de uma bolada na cara. Na segunda parte, a falta de sorte voltou a bater à porta do Casa Pia com o extremo Leo Natel a abandonar o terreno de jogo também de maca. Na 'flash-interview' após o final do jogo, o técnico assumiu que a lesão de Natel poderá ser grave.

Já após o apito final, o guarda-redes Ricardo Batista dirigiu-se, por precaução, à ambulância que se encontrava no interior do Estádio Municipal de Braga, alegando, de acordo com a transmissão da Sport TV, fortes dores no peito. O guardião que, devido à excelente exibição conseguida em Braga, foi eleito o melhor em campo. Apesar do susto, não precisou de qualquer assistência hospitalar.