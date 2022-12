Duas dúvidas para o Sp. Braga

Os extremos Diogo Pinto e Kunimoto, lesionados, continuam a não treinar integrados e, com o aproximar do dia do jogo com o Sp. Braga, vão diminuindo as possibilidades de entrarem na convocatória. A receção aos minhotos será o segundo jogo com este adversário em menos de um mês, depois da vitória por 1-0 na Pedreira, para a Liga.