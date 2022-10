Eduardo Fereira confiante após assistência

Filipe Martins aproveitou o jogo da Taça de Portugal frente ao São Martinho (2-0) para estrear Eduardo Fereira, um dos dois reforços que ainda não tinha jogado esta época – Duplexe continua sem ser opção. O lateral-direito de 22 anos esteve em destaque ao fazer uma assistência e utilizou as redes sociais para registar o momento. “Agradecido com a oportunidade de me estrear. Seguimos trabalhando para alcançarmos os nossos objetivos. Bom resultado”, escreveu o venezuelano no Instagram.