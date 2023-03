Empresário confirma interesse de Sporting e Benfica em Lelo

Igor Campedelli, empresário de Leonardo Lelo, revelou ao programa "Bola Branca" da Renascença que Sporting e Benfica já demonstraram interesse no lateral do Casa Pia."Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades para um lado ou para o outro e até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição", destacou.Recorde-se que onoticiou o interesse do Benfica por Leonardo Lelo, mas também do Sp. Braga, V. Guimarães e até abordagens de Espanha e Itália