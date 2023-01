Empresário de Lelo e o futuro: «Não estamos com pressa, mas se houver uma oferta concreta...»

Igor Campedelli, empresário de Leonardo Lelo, abordou esta quarta-feira o futuro do lateral-esquerdo, de 22 anos, em entrevista à Antena 1."Neste momento não há nada avançado por ninguém. É um jogador que acreditamos que vai terminar a época no Casa Pia e depois no verão vai decidir qual será o projeto", começou por referir, acrescentado: "Logicamente não depende só de nós, mas acreditamos que devia fazer uma temporada inteira na 1.ª Liga. Não estamos com pressa, mas se houver uma oferta concreta de um projeto que nos agrada logicamente vamos ver. Não estamos desesperados para ele sair."Campedelli contou ainda que Lelo tem "ambição de chegar um dia à seleção principal de Portugal", mas reconhece que há "forte concorrência e qualidade nos jogadores que atuam naquela posição".