Eteki apresentado no Cartagena por empréstimo do Casa Pia: «Em Portugal estava um pouco sozinho»

O médio defensivo Yan Eteki, do Casa Pia, foi esta quinta-feira apresentado pelo Cartagena, que atua na segunda divisão espanhola. O camaronês chega por empréstimo dos gansos, até ao final da temporada.

Contratado pelos lisboetas no início desta época, na sua primeira experiência fora de Espanha, Yan Eteki foi aposta regular do treinador Filipe Martins, mas nunca agarrou a titularidade, voltando ao 'país vizinho' após passagens por Sevilha, Almería e Granada.

"Desejava voltar a Espanha. Em Portugal, estava um pouco sozinho. Estou preparado para jogar, talvez me falte ainda um pouco de adaptação, mas estou pronto. A vontade que me transmitiram e a maneira como me falaram do balneário foram coisas que me fizeram decidir em vir para aqui", frisou, na conferência de imprensa de apresentação.

A cedência do centrocampista ao Cartagena prevê uma opção de compra, mas apenas em caso de subida da equipa à Liga espanhola, que ocupa atualmente o 10.ª posto da segunda divisão, com 34 pontos, como explicou o clube do português Pêpê Rodrigues.

O internacional camaronês, com 25 anos, realizou 23 encontros ao serviço do Casa Pia, tendo apontado um golo, frente ao Vitória de Setúbal, em partida da Taça de Portugal, reforçando agora o atual 10.º colocado da segunda divisão espanhola, com 34 pontos.

Esta é a terceira saída do plantel dos 'gansos' no mercado de janeiro, depois do médio Vitó, emprestado ao Estrela da Amadora, da II Liga, e do avançado brasileiro Anderson Cordeiro, que representa agora os turcos do Keçiorengucu, da segunda divisão do país.

Por outro lado, o Casa Pia reforçou-se também com três jogadores: o médio angolano Beni Mukendi (ex-Trofense), o avançado japonês Yuki Soma (emprestado pelo Nagoya Grampus) e o dianteiro brasileiro Felipe Cardoso (recrutado ao Vegalta Sendai, Japão).