Felippe Cardoso: «Fomos superiores»

Felippe Cardoso fez o marcador do Casa Pia funcionar aos 85’ e não hesitou por um instante em avaliar o jogo que tinha acabado de terminar às câmaras da Sport TV. "Muito tristes por não conseguir os três pontos, fomos superiores. Mantivemos a bola, trabalhámos bem, criámos oportunidades, mas o futebol é assim, temos agora mais um jogo para procurar essa vitória que nos tem escapado", apontou o avançado brasileiro do Casa Pia, perspetivando: "A ideia é manter este espírito, continuar com bom futebol na próxima época, mas com vitórias."





Já Pedro Silva, guarda-redes que rendeu Dani Figueira na baliza do Estoril, só foi batido de penálti e foi distinguido como homem do jogo atirou: "Foi um ano longo, tive agora a oportunidade de ajudar a equipa e aproveitei-a, o meu trabalho é defender."