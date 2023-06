Fereira emprestado ao Academia Puerto Cabello

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eduardo Fereira, lateral-direito do Casa Pia, vai jogar no Academia Puerto Cabello, atual líder da 1.ª divisão da Venezuela, por empréstimo do clube Pina Manique.

Confirma-se assim a possibilidade avançada pelo nosso jornal no início desta semana, dando conta de que Fereira poderia regressar ao seu país.

O defesa venezuelano de 22 anos fez 6 jogos pelos gansos na 2ª metade da época, depois de ter sido contratato no ultimo verão. Tem contrato até junho de 2025 com o Casa Pia.