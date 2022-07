Fernando Varela chega para o eixo

O central Fernando Varela será hoje apresentado como reforço do Casa Pia. Segundoapurou, o internacional cabo-aboverdiano de 34 anos deverá assinar com os gansos por uma temporada com outra de opção. Varela passou as últimas seis épocas no PAOK da Grécia após cinco anos na Roménia e regressa ao futebol português, onde tem passagens por Estoril, Trofense e Feirense.Tal como avançámos em tempo oportuno, Léo Bolgado foi oficializado pelo Casa Pia. Em 2021/22, o central brasileiro de 23 anos fez cinco golos em 35 jogos pelo Leixões, que o cede até final da temporada.