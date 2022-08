Fernando Varela falha duelo com o Santa Clara

O campeonato ainda não começou e o treinador Filipe Martins já tem más notícias: Fernando Varela lesionou-se no treino desta quarta-feira e é ausência confirmada para o duelo com o Santa Clara.O defesa-central de 34 anos sofreu um estiramento no quadríceps da perna direita e não irá recuperar a tempo da deslocação aos Açores. Para a posição de defesa-central, o técnico de 44 anos conta ainda com Vasco Fernandes, Zolotic, Isaac Monteiro e os reforços João Nunes e Léo Bolgado.A partida que serve de pontapé de saída na temporada das duas equipas está agendada para o próximo sábado, a partir das 15h30, no Estádio de São Miguel.