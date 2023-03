Fernando Varela: «Provámos grande caráter»

Fernando Varela estreou-se a marcar e consumou a reviravolta do Casa Pia no marcador, apontando o golo da vitória (2-1) sobre o P. Ferreira e não escondia a sua satisfação no final do encontro. "O sentimento é de dever cumprido. Voltámos a provar que temos jogadores de muita qualidade e, sobretudo, de grande caráter", começou por referir o central de 35 anos, concretizando: "Não fizemos uma grande 1ª parte, corrigimos ao intervalo, agressividade e procurar os espaços vazios, porque o P. Ferreira estava a conseguir levar o jogo a bom porto e conseguiu marcar com um grande golo do Paulo Bernardo. Eram mais que três pontos, era a permanência quase garantida. Os adversários já nos conhecem, no início da segunda volta, estamos a ter dificuldades em marcar, hoje conseguimos, com sorte."