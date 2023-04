Filipe Martins: «Acredito que na cabeça de Rúben Amorim o 2.º lugar ainda esteja presente»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, abordou esta quinta-feira, antes do treino aberto dos gansos em Pina Manique, o duelo frente ao Sporting - domingo pelas 18 horas -, frisando que não falta motivação à sua equipa e que o empate dos leões diante do Gil Vicente (0-0) não muda a preparação para a partida."Não estamos focados minimamente nesses jogos ou resultados. Já tínhamos a observação feita, o Sporting tem um modelo de jogo muito bem definido. [O empate] Não alterou em nada a preparação para este jogo. Para podermos discutir este resultado - e já mostrámos que podemos discuti-lo contra estas equipas - temos de estar focados nos nossos comportamentos. O Sporting teve um jogo muito competitivo, como são todos neste campeonato, onde enfrentou um Gil Vicente que fez um excelente jogo a nível tático. Acredito que vamos ter um jogo ainda mais difícil pelo facto do Sporting ter perdido pontos relativamente ao seu objetivo mínimo, que seguramente será o apuramento para a Liga dos Campeões", começou por dizer aos jornalistas."É um jogo com uma notoriedade muito grande, e um exemplo disso é eu ter tantos microfones à minha volta, não é normal. Temos de ter motivação para disputar todos os jogos. Quanto mais envolvência a nível da comunicação social e do público, mais gratificante, mas a motivação e vontade de ganhar têm de ser as mesmas""Estamos mais habituados a jogar no Jamor, temos de ser uma equipa competente. Estamos a crescer e quanto mais adeptos tivermos mais os nossos jogadores vão confiantes"."O lema desta casa tem vindo a ser dar passos consistentes no que é o crescimento. Isso poderá acontecer, e matematicamente estamos a três pontos numa altura em que faltam oito jornadas. Não é o objetivo, mas é um cenário que é possível. 24 pontos [em disputa] dão para muita coisa, e ainda há a proximidade das equipas que vêm atrás e o facto de nós nos podermos aproximar dos que estão mais à frente.""Vão ter de dar tudo. Não é que não fossem dar, mas percebendo que vai haver confronto direto entre Benfica e FC Porto, acredito que na cabeça do Rúben [Amorim] o 2.º lugar ainda esteja muito presente. Vai depender do que o FC Porto possa ou não fazer. Mas acima de tudo vai ter de passar pela vitória no Jamor, e nesse sentido cabe-nos contrariar o favoritismo natural e evidente que há do lado do Sporting"."As equipas conhecem-se muito bem neste momento. Claro que há sempre pequenas coisas estratégicas contra o Sporting ou outro clube qualquer, mas isso tem muito a ver com o jogo. Vai ser uma semana perfeitamente normal a nível de preparação. Vale três pontos como os outros. Em caso de vitória, claro que teremos uma notoriedade maior e mais destaque".