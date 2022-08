Filipe Martins: «Acredito que o V. Guimarães vai ter muitas dificuldades»

O Casa Pia defronta o V. Guimarães, amanhã a partir das 19 horas. Filipe Martins e Rafael Martins estiveram à conversa com os jornalistas para lançar o duelo da 4.ª jornada da Liga Bwin.Depois da vitória na última ronda do campeonato frente ao Boavista (2-0), o treinador dos gansos espera dar seguimento aos bons resultados. "Todos nós sabemos a dificuldade que é jogar no D. Afonso Henriques, onde normalmente é sentido um forte apoio à equipa da casa, mas nós já demos provas de que não costumamos vacilar com esse tipo de adversidades. Espero uma equipa com personalidade e com uma identidade muito forte, que não vai ser alterada independentemente do adversário. Jogámos com o Benfica, com uma casa cheia e ninguém sentiu da nossa parte qualquer tipo de inibição", começou por referir o técnico, confessando: "Espero um jogo muito difícil, mas também acredito que eles vão ter muitas dificuldades."Por sua vez, Rafael Martins, que foi um dos reforços do emblema casapiano para a temporada 2022/23, admite que "foi muito especial marcar o primeiro golo do Casa Pia depois de 83 anos fora da 1.ª Liga", mas garante que "o mais importante foi a vitória".Sobre a visita ao D. Afonso Henriques, uma casa que bem conhece já que jogou lá durante um ano meio, o avançado reconhece as dificuldades, mas confia na equipa. "Sinto a equipa preparada desde o primeiro dia que cheguei aqui. Sei da dificuldade que é jogar na casa do Vitória, mas estamos preparados para conquistar os três pontos", começou por afirmar o ponta-de-lança, admitindo de imediato: "A nossa expectativa é conquistar os nossos objetivos o quanto antes e terminar o mais acima possível na classificação."O mercado de transferências está a entrar na reta final e são esperadas algumas mudanças no plantel do Casa Pia, como a chegada de Léo Natel. No entanto, Filipe Martins mostra não estar preocupado com o fecho do mercado. "Temos o nosso diretor desportivo, o Diogo Boa Alma, a tratar dos assuntos do mercado juntamente com a administração. O meu pensamento está no treino e no próximo jogo. Até ao fecho do mercado podem acontecer saídas e entradas, mas eu não estou minimamente preocupado com isso", confessou o treinador.No dia de ontem, o clube lisboeta anunciou a renovação de contrato de Godwin , que foi prolongado até 2024. Por estar a ser bastante cobiçado e uma das revelaçãos neste início de campeonato, Filipe Martins mostrou-se feliz com o desfecho. "Fiquei contente com a renovação do Godwin, até mesmo para a própria cabeça dele, já que estas situações de mercado por vezes mexem com os jogadores. Ele esteve sempre muito focado e sempre me disse que queria levar o Casa Pia à 1ª Liga e jogar na 1ª Liga com o Casa Pia. Esta renovação só revela que está comprometido com o projeto e que está feliz", revelou o técnico.