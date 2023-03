Filipe Martins alerta para os "pormenores" e revela "fórmula" para vencer o Vizela

Com a permanência na 1.ª Liga já assegurada, o Casa Pia continua a sua caminhada no regresso ao principal escalão do futebol português. Filipe Martins falou aos jornalistas e, à semelhança do que aconteceu na 1.ª volta no Jamor, em que os gansos perderam (0-1) com o Vizela, alertou para os pequenos detalhes que podem ser decisivos."É óbvio que são dois treinadores com ideias diferentes, mas, tanto com o Álvaro Pacheco, como agora com o Tulipa, são uma equipa bastante competente. Tal como no Jamor, em que o jogo foi decidido em pormenores, acho que amanhã vai ser decidido nos detalhes. Um jogo muito equilibrado e onde os pequenos detalhes podem fazer a diferença. Contra uma boa equipa, intensa e que vai ser mais um bom teste às nossas capacidades. Sinto a equipa confiante e cada vez mais preparada para dar uma resposta aos desafios que vêm até ao final da época", atirou o técnico, frisando que a pausa FIFA soube melhor por ser a seguir a uma vitória: "Optámos por fazer um jogo-treino e foi bastante produtivo, deu para ver alguns jogadores menos rodados e dar ritmo a outros. Foi com naturalidade que desfrutámos desta pausa, que às vezes faz falta e principalmente quando se vem de uma vitória. Sabe sempre bem."No último jogo, o emblema lisboeta recebeu e venceu o Marítimo por 2-0 com dois golos de Felippe Cardoso. No entanto, o treinador faz questão de deixar bem claro que não há lugares cativos na equipa e que o avançado brasileiro ainda está em adaptação. "Gerimos o momento dos jogadores conforme o treino e a estratégia para jogo. É óbvio que foi uma estreia muito boa, mas que teve a colaboração da equipa. É um jogador que contamos, mas ele sabe que tem uma adaptação para fazer às ideias da equipa e tem de melhorar a condição física porque teve algum tempo parado no Japão. Estamos satisfeitos, mas claramente que nem ele ou outro qualquer são a solução para os problemas, a solução é sempre a equipa", referiu Filipe Martins, explicando ainda as principais diferenças entre os avançados do Casa Pia: "São jogadores com algumas características parecidas, mas o Filippe consegue aliar o jeito brigão do Clayton com o jeito refinado do Rafael, mesmo até em termos de maturidade está entre os dois. Acima de tudo o que os difere é a capacidade de conseguir jogar entre linhas e em apoio frontal e depois ter a passada larga e aparecer em zonas de finalização. Estamos felizes por ter três avançados com a qualidade que eles têm."Durante a pausa FIFA, os treinos dos gansos tiveram três ausências - Lelo (sub-21 de Portugal), Cuca (Cabo Verde) e Beni (Angola) - por estarem a representar as seleções, algo que Filipe Martins não deixou escapar. "É um motivo de orgulho quando os nossos jogadores são chamados às seleções, foram três e outros três também estavam nas pré-convocatórias", sublinhou o técnico de 44 anos.Com Lucas Soares ainda ausente e Eduardo Fereira ainda a crescer, Filipe Martins apresentou uma fórmula diferente no último jogo com o Marítimo, com Poloni, habitualmente defesa-esquerdo, a jogar do lado direito. O resultado da solução agradou ao técnico e vai repetir a fórmula no duelo com o Vizela."Vou repetir. O Lucas não está apto e o Edu é um atleta que acreditamos bastante, mas precisa de melhorar alguns aspetos e tempo para crescer. Não é que esteja mal, mas não achamos que seja necessário estar a dar passos precipitados no processo de crescimento dele, até de forma a que não perca confiança na sua evolução. Por isso, esta semana vamos voltar à fórmula com o Lelo e o Poloni", revelou o treinador dos gansos, confidenciando ainda um possível regresso: "O Kunimoto está convocado, tem vindo a treinar mais regularmente. O Duplexe tem vindo a ser convocado, ainda não teve a possibilidade de se estrear, mas ela virá, até porque tem treinado muito bem. Por outro lado tem tido um Zolotic que não tem dado hipóteses."