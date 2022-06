Filipe Martins: «Algumas pessoas pensaram que não íamos ter estofo para chegar aqui»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, sublinhou o esforço da equipa que levou à subida de divisão, destacando que alguns dos jogadores do plantel dos gansos estavam há pouco tempo na 3.ª Liga."Não foi uma época fácil , tanto para mim como para a minha família, mas tinha outra família que me puxou, esta que está a celebrar agora. Curiosamente começou tudo neste estádio há dois anos, quando nos propusemos a algo que toda a gente pensou que estava destinado ao insucesso. Na nossa cabeça sabíamos bem o que queríamos. Tive a felicidade de ser o escolhido para um projecto onde se juntou um grande clube e um grupo investidor. Algumas pessoas pensaram que não íamos ter estofo para chegar aqui, mas fomos muito guerreiros. Fomos corajosos e hoje conseguimos levar as gentes que nunca imaginavam que pudessem sair do pátio da bandeira à 1.ª..."."A história do Casa Pia não são dois anos. Quando se faz um campeonato a trinta e quatro jornadas, acho que as tabelas pouco mentem. Nesse sentido, acho que é preciso dar os parabéns ao Rio Ave por ter sido campeão. Também era esse o nosso objetivo, acho que o troféu assenta sempre bem, mas acima de tudo o que queríamos era a subida. Sabia que alguns dos atletas tinham vindo da 3.ª Liga, e isso são coisas que às vezes passam ao lado das pessoas. Fomos andando, sempre um bocadinho camuflados, mas a exigência dentro do balneário foi sempre a máxima. Quisemos sempre isto e hoje vamos festejar esta subida que queria muito que o meu pai visse, e hoje conseguiu vê-la. Disse aos meus jogadores que era um objetivo que tinha. Agradecer também à grande mulher que tive, que nunca me abandonou e teve sempre ao meu lado na cama do hospital", concluiu o treinador, fazendo referência aos momentos difíceis que passou devido à Covid-19.