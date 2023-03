Filipe Martins após a derrota em Famalicão: «Não é natal todos os dias…»

A jornada 24 da Liga Bwin fechou uma derrota do Casa Pia em Famalicão, aspeto que deixou o treinador Filipe Martins bastante desagradado.

"Na segunda metade da 1ª parte baixámos os níveis de intensidade e permitimos ao adversário construir de forma mais confortável. No lance do golo interpretámos mal o movimento corporal do portador da bola e mesmo no lance do hipotético penálti fomos pouco agressivos. O Famalicão tanto foi lá que o golo acabou por surgir. Tivemos de apelar ao nosso sentimento de união, mas quando isso acontece muitas vezes é porque algo não está bem. Na semana passada conseguimos dar a volta na 2ª parte, mas não é natal todos os dias. Vamos daqui sem pontos por culpa própria", referiu o técnico.

O timoneiro dos casapianos deu ainda a receita em relação ao comportamento que a equipa deve adotar até ao final do campeonato: "Não vou dizer que não temos as mesmas condições do que os outros, isso não é desculpa e sabemos que estamos numa fase de reestruturação do clube. Se já mostrámos o nosso valor até aqui, agora, tendo a permanência assegurada, temos de criar uma mentalidade competitiva de jogarmos todos os jogos como se fossem uma final para terminarmos o mais acima possível e para não acabarmos com o sentimento que podíamos ter feito mais. Hoje a bola não quis entrar, mas durante 20 minutos não a quisemos colocar na baliza do Famalicão".