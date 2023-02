Filipe Martins assume: «Objetivo é a permanência, mas quero levar o Casa Pia à Europa»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, assume que o objetivo dos gansos esta temporada passa por garantir a permanência na Liga Bwin, apesar de a equipa ocupar um surpreendente 6º lugar, com 31 pontos, na época de regresso ao primeiro escalão 83 anos depois. Quando concluir essa meta, o técnico de 44 anos garante que, tal como fez ao longo do seu percurso, tentará algo mais... apontando às competições europeias."Posso dizer que a parte inicial deste campeonato foi um pouco acima das nossas expectativas. Neste momento, o nosso objetivo é caminhar passo a passo. Desportivamente, é a manutenção e fazer com que aquilo que atingimos no ano passado, a subida de divisão, não seja uma coisa que aconteceu por sorte. Se este ano não conseguíssemos a manutenção, toda a gente diria que foi apenas sorte, porque a sorte às vezes acontece uma vez na vida. Este ano é claramente um ano de afirmação e temos de fazer ver às pessoas que chegámos aqui por mérito, não por sorte. Estamos a conseguir fazê-lo e estamos muito próximos de atingir a manutenção, que é aquilo que nos garantirá que para o ano estaremos novamente na 1ª Liga", analisou Filipe Martins, esta quinta-feira, num evento organizado no Centro Cultural Casapiano em conjunto com a Casa Pia de Lisboa."Quando atingirmos os pontos para a manutenção, vamos à procura de mais qualquer coisa. Estamos a cinco pontos desse objetivo. Temos 31 pontos e com 36 seguramente não vamos descer, mas no dia que alcançarmos esses 36 pontos, já vamos estar a pensar quando é que vamos chegar os 39, e se não conseguirmos, vamos tentar os 37, um ponto de cada vez", sublinhou, prosseguindo: "Sempre fui traçando objetivos na minha carreira de treinador. Este ano, depois de chegar à 1ª Liga, reformulei-os. Agora tenho de me afirmar como treinador de 1ª Liga e ter sucesso. Felizmente estamos a tê-lo e o meu próximo passo é conseguir disputar uma competição europeia. Deus queira que seja com o Casa Pia, ficaria duplamente orgulhoso. Participar primeiro numa Conference League ou numa Liga Europa, e quando alcançar esse objetivo, o seguinte será uma prova europeia ao mais alto nível e ouvir o hino da Champions. Não quer dizer que seja já este ano, mas se continuar no Casa Pia por mais alguns anos, não tenham dúvidas que o meu objetivo é levar o clube à Europa."