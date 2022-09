Filipe Martins: «Cabe-nos impedir a retoma do Famalicão »

Depois de mais um triunfo fora de casa - o último frente ao Paços de Ferreira (2-3) -, o Casa Pia volta aos jogos caseiros no Estádio Nacional do Jamor. A receção será frente ao Famalicão (amanhã, às 18 horas) e o técnico Filipe Martins não quer facilitismos perante uma "equipa de grande qualidade individual"."Apesar de terem alterado substancialmente a equipa tipo da época passada, conseguiram ainda assim substituir com outros jogadores de grande talento. É verdade que ainda não conseguiram encontrar o seu processo de jogo, mas é um conjunto de enorme valia que a qualquer momento pode dar a volta a um começo de campeonato menos feliz. Digo sempre que a competição ainda agora começou e duas ou três vitórias podem alterar o estado de espírito de uma equipa. Cabe-nos impedir amanhã essa retoma do Famalicão. Temos respeito pelo nosso adversário, mas queremos colocar em prática o nosso modelo de jogo", observou o técnico dos gansos, que revela o segredo para o 6º lugar, neste momento, na tabela classificativa."Desde o primeiro dia que o nosso foco passou por fazer uma grande equipa. O nosso critério de escolha passou por jogadores de equipa e não apenas atletas que resolvessem jogos. Claro que um jogador ou outro vai valorizar-se, mas o segredo está no coletivo. Somos uma equipa organizada e humilde e os jogadores reconhecem isso"O treinador, de 44 anos, abordou ainda a recente chamada do defesa-esquerdo Leonardo Lelo à seleção portuguesa sub-21. "Não posso esconder que senti bastante orgulho, pois gosto quando os meus jogadores são valorizados. À semelhança de outros atletas, esta chamada do Lelo representa muito trabalho efetuado. Ele trabalha bastante e esta convocatória é fruto do trabalho do Derick Poloni que não lhe facilita a vida nos treinos. Este ano, está a provar que é um jogador de 1ª Liga e quem sabe, no futuro, poderá chegar a outros patamares. Não podemos também esquecer que está enquadrado numa equipa competente", frisou o líder da formação lisboeta.Questionado sobre a possível utilização do médio Romário Baró, cedido pelo FC Porto, Filipe Martins atirou: "Tem vindo a justificar a aposta que fizemos nele. No jogo frente ao Paços de Ferreira teve ações decisivas para o resultado, mas existe muita concorrência no meio-campo. O Romário trouxe coisas diferentes ao nosso plantel, mas vai ter que trabalhar para o seu espaço."Na conferência de antevisão esteve também presente Lucas Soares, o habitual titular da ala direita, que rejeita euforias sobre o atual bom momento dos gansos. "Não somos a única equipa sensação da Liga, também existe o Chaves e o Rio Ave. Amanhã esperamos mais um jogo complicado", conclui o jogador brasileiro de 24 anos.Para o jogo frente ao Famalicão, o avançado Antoine é baixa confirmada devido a lesão. O defesa-central João Nunes, que falhou o último jogo, fará um teste amanhã para ver se está apto para o desafio contra os famalicenses.