Filipe Martins: «Chegámos em vantagem ao intervalo de forma feliz»

Filipe Martins considerou que o Casa Pia chegou em vantagem ao intervalo frente ao Sporting com alguma felicidade, após o encontro em Alvalade que os leões venceram por 3-1."Em relação ao jogo foi o que estávamos à espera com o Sporting a querer dar resposta e nós a ser o mais organizados possível, ter bola e sair apoiados como tínhamos como estratégia, explorando o espaço dado pelo Sporting. Na 1.ª parte, com os movimentos do Morita desmontaram-nos, por isso alterámos para um 5x3x2 para dar mais conforto entre os médios e a linha defensiva. O Sporting tentou novas forma de entrar na nossa linha e os espaços começaram a aparecer. A vitória fica bem ao Sporting", começou por referir o técnico do Casa Pia."Foi o Sporting claramente que forçou-nos a uma linha de cinco a defender. Foi superior na 1.ª parte e nós chegámos de forma feliz em vantagem ao intervalo. No entanto, Sporting soltou muito Morita nas costas, havia espaço de trás para a frente. Na 2.ª parte quisemos alterar, mas aconteceram os golos", acrescentou."Sabíamos que o Sporting ia carregar até ao fim. Podia ter feito o time-out e mandar o meu guarda-redes cair, mas é isso que andamos a apregoar no futebol português? A equipa tem de saber comportar-se em campo. Não conseguimos parar o Sporting. É um jogo de futebol e não precisamos de parar para corrigir. Compreendo, mas não faz sentido.""Uma equipa que ganhou aqui ao Tottenham, por muito que se queira desvalorizar há muito valor. Um ou duas derrotas já é sinal de crise para as equipas grandes. Não viemos adormecidos e sabíamos o que íamos encontrar. Fomos competentes dentro das nossas capacidades. Terça-feira pensamos no próximo jogo."