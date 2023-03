Filipe Martins: «Com esta vitória atrevo-me a dizer que para o ano temos o Casa Pia na 1.ª Liga»

Filipe Martins parabenizou a equipa pela mudança de atitude da primeira para a segunda parte, que terá sido determinante para a equipa bater (2-1) o Paços de Ferreira e regressar às vitórias na Liga Bwin.





"Na primeira parte, o Paços de Ferreira foi melhor. Podíamos ter feito mais mossa, principalmente em duas ou três transições que tivemos, mas não definimos bem no último terço. Até estávamos a sair bem em transição, mas pecámos na zona de pressão e os setores estavam distanciados, permitindo muita ligação ao Paços, que tem muita qualidade individual e coletiva e descobriu os espaços entre as nossas linhas. Foram criando algum ascendente e acabam por chegar ao golo de uma forma justa", começou por dizer o técnico dos gansos, em declarações no final da partida.

Mudança de atitude na segunda parte

"Na segunda parte, claramente percebemos que tínhamos de mudar, ser muito mais audazes, subir linhas e pressionar mais alto. Fomos ousados a mudar o sistema quando tínhamos de jogar mais direto, arriscando a passar para uma linha de quatro, onde um deles era o Yuki Soma. O Felippe Cardoso entrou muito bem na partida, fez uma excelente estreia e ajudou muito bem o Clayton na luta com a defesa do Paços. Fomos muito mais guerreiros e atrevidos."



Transformação no clube e a comparação com o Vitória

"O Casa Pia está em transformação, a crescer a nível de infraestruturas, o que fará com que possamos ser mais audazes a nível de objetivos. Elevámos muito as expectativas e temos sentido isso na pele. O Vitória de Guimarães está a fazer uma excelente segunda volta e teve uma série de 10 jogos sem ganhar. Nós tivemos cinco jogos sem ganhar e parecia que era uma catástrofe."



Vitória pode ter garantido já a manutenção

"Provavelmente, os 35 pontos podem ter-nos dado hoje a manutenção. Não vamos reformular [os objetivos], mas não nos vamos esconder. Antes deste jogo e desta vitória, parecia que estávamos em queda livre e que o Casa Pia foi lá acima porque calhou. Não, foi muito trabalho. Com esta vitória hoje, atrevo-me a dizer que, para o ano, temos o Casa Pia na 1.ª Liga", terminou.