Filipe Martins vai ter dificuldades em construir o onze do Casa Pia na visita ao Gil Vicente, pois estão vários jogadores em dúvida. Além de Léo Natel, Kiki e Baró, com lesões prolongadas, o técnico não sabe se conta com Lucas Soares, Cuca e Ângelo Neto, todos com queixas físicas. Soma, entretanto foi convocado para a seleção do Japão.