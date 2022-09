Filipe Martins: «Disse ao intervalo aos jogadores que se fizéssemos um golo iríamos ganhar»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, mostrou-se satisfeito com o triunfo em Paços de Ferreira (2-3), com reviravolta dos gansos"Defrontámos uma excelente equipa que não está no melhor momento e tirámos um pouco partido disso. Estivemos muito melhor na segunda parte, mas, na primeira, houve vontade do Paços em dar uma resposta pelo momento que vive. Trazíamos como estratégia uma coisa, mas a entrada do Luiz Carlos trouxe dinâmicas diferentes ao que preparámos. Sem tirar mérito, o golo do Paços resulta de um erro num lançamento que não podemos cometer. Depois aconteceram duas coisas: a forma como começámos a pressionar mais alto com a subida dos médios e com o Rafael [Martins] a condicionar um pouco mais os centrais. Disse ao intervalo aos jogadores que se fizéssemos um golo, iríamos ganhar pelo momento que o Paços vive. Senti que, animicamente, o jogo iria mudar e o Paços iria ficar intranquilo. Foi o que aconteceu", explicou o treinador do Casa Pia.