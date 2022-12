Confusão no Casa Pia-Trofense: Filipe Martins diz que Clayton "quis passar por cima de uma regra fundamental"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Casa Pia afirmou este domingo que chamou à atenção do avançado Clayton, que "quis passar por cima de uma regra fundamental" quando pretendia bater um penálti na receção ao Trofense, da Taça da Liga.

Aos 84 minutos, antes de uma grande penalidade a favor do Casa Pia, o brasileiro e o capitão Vasco Fernandes protagonizaram uma altercação, com ânimos exaltados nos dois colegas de equipa, pois Clayton queria converter o penálti, ao invés de Leonardo Lelo, o habitual batedor, que viria a permitir a defesa ao guarda-redes Miguel Santos.

"Há alturas em que temos de atuar. Tivemos uma conversa de família. Os problemas tratam-se sempre dentro de casa. Já fiz valer o meu ponto de vista e há que seguir em frente. São coisas que acontecem, mas que não deviam ter acontecido. Fica um alerta para o futuro, de que as regras têm de ser para cumprir. Página virada", começou por dizer Filipe Martins, na conferência de imprensa depois do triunfo do Casa Pia, por 1-0.

Instado a responder se iria haver alguma sanção disciplinar interna para Clayton, Filipe Martins explicou que "são assuntos que não se fazem a quente, mas não passam em claro", embora uma eventual decisão caiba à administração do clube de Pina Manique.

"Há uma coisa que é bem clara: as regras estão bem definidas de quem tem de fazer o quê dentro da equipa. O Clayton quis passar por cima de uma regra fundamental neste grupo, queria marcar o penálti quando ele era o segundo batedor e o Lelo estava em campo. O Vasco foi chamá-lo à atenção - e muito bem - como capitão de equipa e o Clayton não aceitou da melhor forma", explicou o treinador amadorense, de 44 anos.

A concluir o tema na sala de imprensa do Estádio Nacional, em Oeiras, Filipe Martins disse que não se pode "escamotear o que se passou", mas deixou a garantia de que "não vai voltar a acontecer": "Prevaricou e foi chamado à atenção pelo treinador".

Um golo de Antoine deu hoje o triunfo, pela margem mínima, ao Casa Pia, na receção ao Trofense, por 1-0, na despedida das duas equipas da Taça da Liga de futebol, que já estavam eliminadas.

Em jogo da terceira e última jornada do Grupo D da prova, Antoine apontou o único tento do encontro, aos 17 minutos, que faz o Casa Pia terminar com quatro pontos, insuficientes para ultrapassar o já qualificado Sporting de Braga. Godwin, aos 70, viu o cartão vermelho direto e deixou os gansos a jogar os minutos finais em inferioridade.