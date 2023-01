Filipe Martins e a visita ao Estoril: «Esperamos tudo menos facilidades»

O Casa Pia, 5.º classificado da 1.ª Liga, visita o Estoril (14.º) na segunda-feira. Apesar dos 11 pontos que separam as duas equipas, o técnico dos gansos perspetiva um duelo difícil na Amoreira.





"Vimos de uma semana muito intensa. Um jogo contra o campeão nacional [0-0 diante do FC Porto] e um jogo muito competitivo em Setúbal [vitória por 1-0 na Taça de Portugal].Temos real noção de que o Estoril não vale pelos resultados que tem tido. Está numa má fase, mas essas más fases mudam rapidamente no futebol. O foco é claramente defrontar o Estoril e encontrá-lo no máximo das suas potencialidades. É uma equipa com qualidade, bem orientada e com bons valores individuais. Esperamos tudo menos facilidades", assumiu Filipe Martins, este domingo, na antevisão à partida da 16.ª jornada.Na Amoreira, o Casa Pia não irá contar com o guarda-redes Ricardo Batista, que vai cumprir castigo após ter sido expulso no jogo da Taça. Filipe Martins desvalorizou a ausência do experiente guardião e confirmou que João Bravim será titular. "O Lucas [Paes] está recuperado, no entanto, pela falta de ritmo de treino, o Bravim dá-nos mais garantias para este jogo. Temos muita confiança no João, já deu provas de que trabalha muito bem e, pela lógica do treino e da meritocracia que há neste grupo, será titular. O Ricardo tem sido praticamente sempre o nosso guarda-redes, mas todos já jogaram e nunca foi por isso que deixámos de ganhar. Esse é um dos segredos desta equipa. São todos peças fundamentais. O Poloni aproveitou a lesão do Lelo e tem dado excelente resposta. Não valemos pelas individualidades", sustentou.Relativamente ao mercado, o treinador de 44 anos garante que não receia perder jogadores. "Tenho muita confiança naqueles que escolhemos, estamos muito confortáveis e temos sempre a sucessão preparada. A nossa ideia é não mexer muito no plantel. Saiu agora o Vitó, não pela falta de qualidade, mas pelo excesso de jogadores para a sua posição e achámos que seria ótimo para ele sair neste momento. Se sair alguém para um patamar melhor, ficamos todos contentes, pois todos nós ambicionamos melhorar as nossas vidas. Se acontecer, vamos arregaçar as mangas e procurar novas soluções. É algo que, sinceramente, não me tira o sono. Custa-me muito mais escolher aqueles que tenho à minha disposição."

Por outro lado, assume que deseja um extremo, que será, como Record já noticiou, o japonês Soma. "Com a saída do Anderson e a lesão do Léo Natel, precisamos de alguém para essa posição. Não estamos a pensar ir buscar mais do que isso. A não se um negócio com perspetiva de futuro, para prever a sucessão de um jogador que possa sair agora ou no fim da época. Temos todos esses cenários precavidos", explicou Filipe Martins.