Filipe Martins e o duelo com o Gil Vicente: «Acredito que vamos dar uma boa resposta»

O Casa Pia recebe domingo (18 horas) o Gil Vicente, no Jamor, na 17.ª jornada da 1.ª Liga. Depois da derrota (0-2) na visita ao Estoril, o treinador dos gansos acredita que a equipa vai reagir e regressar às vitórias.





"Esta foi uma semana mais normal, onde pudemos trabalhar normalmente. Acredito que vamos dar uma boa resposta e provar que o Estoril foi um jogo menos conseguido", disse Filipe Martins, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão à partida com os gilistas"Não podemos esconder que fizemos uma 1ª parte muito abaixo do que é o normal contra o Estoril. Pode ter sido por vários fatores. Alguns jogadores fizeram 270 minutos numa semana, numa intensidade alta. Mas temos de ser corretos: não fizemos o que poderíamos ter feito, mesmo com essas condicionantes. Esta semana, não fazendo disto um bicho-de-sete-cabeças, tivemos de abordar os pontos onde não estivemos tão bem. Tentámos trabalhar e melhorar a estratégia, sabendo que não há dois jogos iguais. Os jogadores estão mais frescos e estamos preparados para fazer um excelente jogo e conquistar os três pontos", acrescentou o técnico de 44 anos.Relativamente, Filipe Martins mostra-se bastante agradado. "A primeira impressão é que tem uma personalidade muito positiva. Um miúdo extrovertido, que gosta de treinar e integrou-se muito bem. A qualidade está lá, vai depender muito da adaptação dele ao futebol europeu. Como treinador, estou muito satisfeito e esperançoso que nos vá trazer qualidade como o Léo Natel trouxe, embora com caraterísticas bastante diferentes", analisou, admitindo estar "muito satisfeito" com o plantel. "Se vier alguém, o que não está previsto, terá de acrescentar muito ao grupo ou dar caraterísticas diferentes. A nível de saídas estamos à mercê do mercado, como todos os outros clubes. Mas saia ou não alguém, estamos preparados para todos os cenários."Sobre o Gil, o treinador casapiano admitiu que seria "muito pouco ético" comparar o trabalho do atual treinador, Daniel Sousa, com o antecessor, Ivo Vieira. Mas Filipe Martins aproveitou para deixar uma reflexão curiosa: "O Gil sofreu o que muitas equipas já sofreram, que tem que ver com as expectativas. Jogar num contexto europeu, em grandes palcos e objetivos, e depois vê-se sem essas ambições. Depois há um pouco a dificuldade em cair na realidade. Jogadores vão à procura de projetos onde possam ter mais projeção e as competições europeias são sempre um objetivo. Mas lembro-me do Rio Ave e Arouca, que desceram num ano em que foram à Liga Europa. Muitas vezes não é fácil mudar o chip para a realidade do campeonato, que é muito competitivo. Acho que o Gil passou essa síndrome na parte inicial, mas tem vindo a melhorar.""As ideias do Daniel são diferentes das do Ivo, quem sou eu para dizer se são melhores ou piores, mas os resultados do Gil têm melhorado e isso é notório. Mas amanhã não vamos olhar a isso. Vamos respeitar o adversário, que tem muita qualidade individual e vai criar-nos muitas dificuldades. Mas estamos preparados para elas", concluiu.