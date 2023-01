Filipe Martins e o jogo com o FC Porto: «Não podemos sobrevalorizar o adversário»

Filipe Martins fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o FC Porto, uma partida da 15.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa amanhã, a partir das 20h30, no Jamor."Não podemos cair no erro de sobrevalorizarmos o nosso adversário, senão não vamos tirar o melhor de nós. Temos de roçar a perfeição ao nível estratégico e de intensidade, porque o FC Porto é uma equipa que, mesmo se as não estiverem a correr bem a nível técnico, dá sempre tudo, com intensidade e entradas muito fortes nos jogos. Preparámos esses cenários. Resta-nos sermos competentes. Favoritismo claro para eles, estão numa fase muito boa. Mas não mudamos a filosofia. Vamos tentar jogar com a mesma coragem com bola e com organização defensiva sem bola.""Não mexe com nada. Estamos focados no nosso processo. O FC Porto tem estado muito bem ofensivamente nos últimos jogos, mas não há encontros iguais. Se jogassem amanhã com o Arouca, seria completamente diferente.""A principal ilação que tirámos desses jogos – jogos que nos fazem crescer – foi que estamos dependentes do que nós controlamos. Nesses dois jogos, sempre quando deixamos de ser nós próprios, quando adulterámos um pouco a nossa estratégia, foi quando tivemos mais dificuldades. Esse é o desafio para amanhã. Temos de ser uma equipa bem montada e cometer o menor número de erros possível, porque do outro lado está uma grande equipa e os erros pagam-se caro. Foi isso que aconteceu com Benfica e Sporting, foram pormenores. Mas aprendemos com isso. O nosso foco é como poderemos contrariar o jogo do FC Porto.""Se nos focarmos num jogador, vamos ter dificuldades. O Taremi teve a felicidade de empurrar a bola para a baliza, mas muitos outros fizeram o seu trabalho. Até hoje nunca fiz marcações individuais e não será amanhã. O nosso maior inimigo é a organização coletiva do FC Porto, tal como será a nossa principal arma.""Foi sempre a ideia que tivemos, porque acreditamos que é o caminho certo. Quando adulteramos a estratégia, foi sempre porque o adversário foi superior durante o jogo, não porque queríamos. Numa semana não se consegue mudar as ideias de uma equipa, e ao tentarmos fazer isso, sofrendo um golo vamos desmoronar. Só um Casa Pia à Casa Pia pode discutir o resultado. Não vamos mudar a nível estratégico, vamos tentar ser nós próprios. Preparados para um jogo muito desgastante fisicamente.""Amanhã de manhã vamos fazer um último teste. Tem trabalhado muito condicionado, mas só amanhã decidirei se vale a pena arriscar, até porque vamos entrar numa sequência bastante importante."