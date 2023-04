Filipe Martins e o reencontro com Amorim: «Para seres como os melhores tens de defrontar os melhores!»

Conhecido pela boa relação que mantém com Rúben Amorim, Filipe Martins fez questão de deixar esta terça-feira uma mensagem em jeito de felicitação ao homólogo leonino pelo triunfo suado (4-3) do Sporting na visita ao Casa Pia.Através das redes sociais, o treinador de 44 anos publicou uma fotografia juntamente com o técnico dos verdes e brancos, sem deixar de assinalar o momento com um frase especial. "Para seres como os melhores tens de defrontar os melhores!", sublinhou Filipe Martins.Recorde-se que o próprio Amorim também deixou palavras elogiosas ao timoneiro dos gansos, tanto na antevisão como no rescaldo do duelo diante do Casa Pia.