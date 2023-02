Filipe Martins e o V. Guimarães: «Pode valer sete pontos, mas ficamos a dois do objetivo»

Filipe Martins, técnico do Casa Pia, sempre assumiu que o objetivo da equipa é garantir a permanência. Olhando para a classificação, porém, o treinador dos gansos, sextos com 31 pontos, não esconde que o duelo com o V. Guimarães, 5º, com mais dois pontos, acaba por ser um "confronto direto"."Não posso estar aqui a atirar areia para os olhos das pessoas", começa por reconhecer, desenvolvendo: "Estamos em sexto lugar, o que até nos poderia valer um lugar nas competições europeias, mas não é isso que nos preocupa neste momento. Sabemos que é um confronto direto e que, além dos pontos em disputa, há um ponto extra, que muitas vezes faz a diferença. É um jogo que pode valer sete pontos: três que o nosso adversário não soma, três que nós podemos somar e ainda poder manter esse ponto de vantagem, uma vez que ganhámos em Guimarães. Mas não é esse o nosso foco. Sabemos é que se ganharmos amanhã, ficamos a dois pontos do objetivo, que é ficar por muito tempo na 1ª Liga".Quanto a uma eventual quebra de forma e crise de resultados, Filipe Martins discorda. "Os nossos piores jogos foram com o Gil Vicente e o Estoril, em que estivemos muito abaixo do que são as nossas possibilidades. A partir do fecho do mercado, paulatinamente, estamos a voltar ao normal, não estando ainda no máximo do nosso potencial. Mas não creio que haja uma crise de resultados: ganhar aqui ao Santa Clara, perder na Luz, o que é normal, e empatar no Bessa, julgo que são quatro pontos em três jogos que, se fosse no início da época, assinávamos por baixo", observou o técnico.Relativamente à disponibilidade de Godwin ou Lelo, Filipe Martins que os jogadores "ainda vão ser avaliados amanhã". "Vamos ver com o nosso departamento médico se vale a pena arriscar já, estão integrados, mas temos que avaliar", assumiu o treinador do Casa Pia.