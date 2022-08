Filipe Martins: «Esta equipa não se vai amedrontar em nenhum estádio deste país»

O Casa Pia chegou à 1ª Liga com vontade de mudar as regras do jogo. O emblema lisboeta realizou uma conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Santa Clara, agendado para amanhã às 15h30, e colocou à disposição dos jornalista não só o treinador Filipe Martins, mas também o capitão de equipa Vasco Fernandes.Depois da subida de divisão, os gansos estão de regresso à 1ª Liga 83 anos depois da última participação e o técnico pediu ao grupo para continuar a aproveitar o momento. "Temos de desfrutar deste momento. Trabalhámos muito para aqui chegar e atingir este sonho, mas um sonho muito realizável para quem estava dentro deste grupo", começou por dizer Filipe Martins, lembrando: "A responsabilidade de representar um clube histórico como o Casa Pia obriga-nos a transcender-nos todos os jogos. Somos a equipa com menos experiência neste campeonato, mas isso não vai servir de desculpa. O nosso objetivo é cimentar a posição do Casa Pia na 1ª Liga e isso só se consegue com prazer."Nesta edição da Liga, o Casa Pia é o clube com menos participações no principal escalão do futebol português, algo que não assombra Filipe Martins. "A falta de experiência a mim não me assusta. Estamos bem cientes daquilo que estamos a fazer. Para o Vasco Fernandes estar aqui com esta experiência toda, há uns anos teve de ter a oportunidade de jogar na 1ª Liga pela primeira vez. Assustava-me se não houvesse personalidade nos jogadores, mas isso aqui não acontece. Agora, é normal sentirmos aquele friozinho na barriga antes da bola começar a rolar, mas se não o sentirmos é porque não somos apaixonados por este desporto. Futebol sem paixão não serve para nada", sublinhou o técnico de 44 anos.O mercado de transferências do emblema lisboeta ficou marcado por uma movimentação de mercado algo inusitado. Anderson Cordeiro integrou a pré-época do Santa Clara, mas acabou por mudar-se para Pina Manique. Curiosamente, na primeira jornada vai defrontar uma equipa que conhece bem. "O Anderson foi uma oportunidade de mercado. Por acaso não tive a preocupação de lhe perguntar coisas sobre o Santa Clara, até porque não quis estar a incomodá-lo com essas questões. Até porque nós estamos muito bem documentados sobre o Santa Clara e aquilo que fizeram na pré-época. Não precisava de me documentar mais do que aquilo que já tinha. Mas podemos tentar saber os segredos todos, que se não fizermos o que nos compete dentro de campo, isso não nos serve de nada", revelou o líder casapiano.Amanhã, será dado o pontapé de saída no campeonato e Filipe Martins mostra-se confiante no arranque da temporada, deixando bem claro: "Seja qual for o adversário, as pessoas podem esperar uma equipa competitiva. Não há nenhum jogo neste campeonato que seja fácil, mas temos de nos afirmar em todos os jogos. Seria muito bom entrar na liga a ganhar e acho que temos todas as condições para o fazer. Quem quiser mais e errar menos, vai ganhar. Temos de jogar com a nossa dose de humildade, mas esta equipa não se vai amedrontar em nenhum estádio deste país, faz parte do nosso ADN."Por sua vez, o capitão Vasco Fernandes não esconde que "vai ser um jogo difícil", mas garante: "vamos aos Açores tentar ganhar o jogo. Estamos serenos e conscientes de que vamos defrontar uma grande equipa, mas estamos focados e concentrados. Mais do que o nervosismo, o controlo emocional é o que vai marcar a diferença nestes momentos. Se soubermos controlar as emoções, iremos vencer o jogo."Ainda a viver o sonho da subida de divisão, o defesa-central de 35 anos alerta para a importância de ter os pés bem assentes na terra. "Conseguimos, com muito mérito, subir de divisão. É uma página bonita, mas que já passou e agora estamos noutra realidade. Queremos dar continuidade ao que fizemos no passado e ter êxito", referiu o defesa.A formação casapiana viaja para Ponta Delgada na tarde de hoje, com voo previsto para as 19h30.