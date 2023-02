Filipe Martins exige "coragem" e "perfeição" para "trazer pontos" do Estádio da Luz

Foi com naturalidade e com o bom humor sempre característico que Filipe Martins falou aos jornalistas e lançou o duelo com o Benfica, agendado para amanhã às 18 horas no Estádio da Luz. Depois da derrota (0-1) no jogo da 1.ª volta, o técnico"Acima de tudo e o que tenho vindo a passar aos jogadores é sermos corajosos. Sem coragem não se consegue ganhar este tipo de jogos. O sofrimento que temos de ter em muitos momentos do jogo e não stressar sem bola, mas sobretudo saber o que fazer quando temos bola. O Casa Pia vai fazer pela vida e tentar ser muito organizado sem bola e muito fiel às suas ideias quando tiver a posse da mesma. Se tentarmos mudar o que é o nosso ADN é um erro, principalmente quando se joga contra uma equipa grande. Se não roçarmos quase a perfeição, dificilmente vamos trazer pontos. Agora, acredito que temos essa capacidade e que temos de ser coletivamente muito fortes", atirou o treinador de 44 anos, revelando: "Pode não parecer, mas o Soma estava parado desde o Mundial, está na segunda semana de pré-época e temos de saber geri-lo. Não vai jogar de início amanhã, mas dentro de duas ou três semanas pode estar totalmente apto. Não vamos forçar o Soma só porque tem mostrado muita qualidade, até porque acredito que em melhores condições físicas pode mostrar muito mais."Depois da vitória na última jornada frente ao Santa Clara (2-1), o Casa Pia atingiu o patamar dos 30 pontos e ficou mais perto de assegurar a permanência no principal escalão do futebol português."Não há dúvidas que ultrapassar a meta dos 30 pontos é importante. Queremos atingir os 36 pontos e continuar a desfrutar do campeonato, sem medo de nada e se pudermos terminar em 5º lugar, como é óbvio não vamos facilitar. Vamos tentar fazer o melhor possível. Não diria que os 30 pontos dão conforto porque seguramente o jogo não terá nada de confortável, mas admito que a vitória frente ao Santa Clara nos trouxe novamente confiança. É melhor ir ao Estádio da Luz após uma vitória do que numa sequência de quatro jogos sem vencer. Voltámos a encontrar o nosso caminho e neste momento estamos muito mais estabilizados e vamos tentar fazer o nosso melhor: sermos fieis ao nosso processo e tentar trazer pontos", sublinhou Filipe Martins, garantindo: "O Benfica não depende de um jogador, tem um plantel muito bom. Em Arouca, contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato e num campo em que não é fácil jogar, deram uma boa resposta e venceram com muita eficácia. É óbvio que o Enzo é um jogador diferenciado e foi uma agradável surpresa a nível Mundial, mas o Benfica tem soluções no plantel."A realizar um ótimo campeonato, os gansos ocupam o 5.º lugar, neste momento, algo que já mereceu a atenção de Rúben Amorim que admitiu "rezar para que o Casa Pia perca jogos". "O Rúben disse isso? Tem um bom sentido de humor. Estar em 5.º lugar só nos tem de dar ânimo e é mais gasolina que temos de utilizar. Os resultados que estamos a ter está a deixar-nos mal habituados, mas eu gosto de andar mal habituado", confessou o técnico.O mercado de transferências fechou e o Casa Pia garantiu a contratação de quatro reforços - Beni, Kiki Silva, Yuki Soma e Felippe Cardoso -, que Filipe Martins deposita muita confiança. "São jovens jogadores que acreditamos que vão trazer coisas diferentes ao grupo. Têm de vir com fome de se afirmar na 1ª Liga, mas que não tenham a urgência de se afirmar como titulares", rematou o treinador.