Filipe Martins explica quebra na segunda volta: «Foi tudo concertado e previsto»

Nos 39 pontos disputados na segunda volta, o Casa Pia somou 12, acumulando apenas um nos últimos 15. Um registo que não preocupa o técnico Filipe Martins e que tem uma razão de ser."Quando chegámos à vitória sobre o Santa Clara, na primeira jornada da 2ª volta, a manutenção ficou praticamente assegurada e esse era o nosso objetivo. A partir desse momento, nunca foi escondido que iríamos começar a rodar a equipa, a analisar jogadores, preparar o futuro", começou por referir o treinador de 44 anos esta quinta-feira, prosseguindo: "Ninguém imaginaria que fizéssemos uma primeira volta como a que fizemos, vindos da 2.ª Liga. Quem pensasse que iríamos fazer uma segunda volta como a primeira, com uma média de dois pontos por jogo, estaria um pouco desfasado da realidade.""Um dos segredos para o nosso sucesso foi manter a estrutura durante muito tempo, nos primeiros oito jogos não mudámos o onze. Quando se toma a decisão de começar a preparar o futuro, alinhados com a administração, é normal que essa consistência se perca um pouco. Fomos experimentando jogadores que ainda não tinham tido oportunidade, agora já todos jogaram no campeonato. Mas tudo isto foi concertado, tudo foi previsto, não há sentimento nenhum de frustração. Esta segunda volta menos conseguida, se calhar vai significar um campeonato muito melhor na próxima época", apontou Filipe Martins.O Casa Pia recebe o Portimonense amanhã, às 20H15, jogo de abertura da 31.ª jornada da Liga Bwin.