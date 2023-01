Filipe Martins expulso no final do Estoril-Casa Pia por ter insinuado que o árbitro era cego

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revela esta quarta-feira o motivo que levou à expulsão de Filipe Martins no final do Estoril-Casa Pia, duelo da 16.ª jornada da Liga Bwin em que os estorilistas venceram por 2-0."Após o final do jogo, com a sua mão, fez o gesto de invisual no sentido do árbitro (mão a abanar em frente aos olhos), metaforicamente insinuando que o árbitro não via as faltas", pode ler-se, conforme foi divulgado no relatório elaborado pelo juiz Hélder Malheiro no final do encontro.De acordo com o documento divulgado hoje, Filipe Martins exerceu o direito de Audiência Prévia, justificando que o gesto não teve o significado que o árbitro interpretou. "Eu, Filipe Martins, treinador do CPAC, venho por este meio exercer o meu direito de Audiência Prévia. No final do jogo, e numa reação emotiva a uma situação de jogo (uma mão de um defesa do Estoril), fiz alguns gestos, conforme descrito no relatório do árbitro. Esses gestos restringiram-se a questionar o senhor Hélder Malheiro se não tinha visto o jogador a jogar a bola com a mão. O gesto limitou-se a passar com uma das minhas mãos em frente aos meus olhos e depois gesticular com ambos os braços que foi bola na mão pois considerei ser um lance idêntico ao penalty anteriormente assinalado. Estes gestos nada têm de metáfora a algo que seja dizer que o árbitro não quisesse ver, mas sim quiseram representar de forma genuína e emotiva a forma que achei única de o árbitro me perceber estando à distância. Para mais, no relatório do árbitro não está descrito o motivo da minha expulsão, ou seja, não está dito que incorreções das leis de jogo cometi - lei 12 do Livro das Leis do Jogo, pagina 107 e 108. Talvez porque não incorri de forma evidente nem sendo injurioso verbalmente.Inclusive dirigi-me de forma cordial ao Sr. Hélder Malheiro onde mantivemos uma troca de impressões perfeitamente calma. Que terminou com um aperto de mão absolutamente normal", pode ler-se.O gesto vai custar ao treinador do Casa Pia uma multa de 816 euros e um jogo de suspensão.