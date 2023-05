Filipe Martins: «FC Porto sabe que só a vitória alimenta o sonho de ser campeão nacional»

O Casa Pia visita domingo o Dragão para defrontar o FC Porto (20h30) na 32.ª e antepenúltima jornada da Liga Bwin. O duelo é de vital importância para os azuis e brancos, que seguem a quatro pontos do líder Benfica, que joga esta noite em Portimão. Para o técnico dos gansos, Filipe Martins, o resultado das águias não vai influenciar a postura do FC Porto."Qualquer resultado do Benfica, conhecendo cultura do FC Porto e as ideias do seu treinador, não vai afetar minimamente. Naquela casa só se pensa em ganhar. Sabem que só a vitória pode alimentar o sonho de ser campeão nacional. Não espero facilidades, vamos ter as mesmas dificuldades, mas vamos tentar fazer um resultado positivo", disse este sábado o treinador casapiano."Já me começo a habituar um pouco a essas estatísticas um pouco negativistas, mas não me afeta nada. Há um crescimento, que não tem sido materializado em resultados e o ultimo jogo é sinónimo disso. Amanhã vou ao Dragão com o sentimento de um objetivo há muito tempo cumprido. Quer seja numa fase boa ou má, temos a tranquilidade de estarmos com o nosso objetivo bem cumprido e feito. São fases. Propusemo-nos a fazer uma época tranquila, foi mais do que cumprido e as estatísticas são o que são.""Em clubes como o FC Porto a pressão está inerente todos os dias. Só há um resultado, é ganhar, seja contra quem for. Um jogador e um treinador para chegar a esse patamar tem de estar preparado psicologicamente para lidar com essa pressão. Pode haver essa ansiedade deles, são seres humanos, não são máquinas. São jogadores, que têm as mesmas emoções que nós, os momentos bons e maus como nós. Não espero facilidades nem momentos de tensão acrescida do FC Porto. Espero uma equipa forte e organizada a querer ganhar, diante dos seus adeptos. Na 1ª volta tivemos a capacidade de mesmo com 10 empatar o jogo. Amanhã vamos tentar voltar a ter capacidade para tentar parar o favoritismo claro do FC Porto.""Cada jogo é um jogo. Na perspetiva do FC Porto, depois do jogo [da primeira volta, 0-0], sentiram que estiveram abaixo. Nós, a jogar com 10, tivemos de nos transcender. Para trazermos algo deste jogo temos de ser rigorosos a defender e com bola, acima de tudo. Se formos a pensar só em defender, muito provavelmente vamos perder. Sabemos que não vamos ter momentos com bola em quantidade que queremos, mas vamos tentar que esses momentos sejam de qualidade. Se formos competentes a defender e aproveitarmos os momentos em que pudermos agredir a baliza do FC Porto, vamos tentar. Na 1ª volta, 11 contra 11 tivemos essa postura de tentar dividir o jogo. Depois da expulsão ficámos muito mais limitados, tivemos de defender mais e tivemos uma pontinha de sorte.""Apesar de ter trocado alguns jogadores na 2ª volta, tudo isso foi concertado. Esta 2ª volta, menos conseguida, não foi só pelas experiencias. Mas o que estamos a fazer nesta 2ª volta pode ser muito importante para o futuro do Casa pia. A próxima época pode estar já a ser preparada com estas alterações. Nos primeiros 8 jogos não mudámos a equipa. Oito jogadores da 2ª Liga, mais o Rafael Martins, o João Nunes ou Varela e o Kunimoto. Foi delineado, a partir do Marítimo, que a 2ª volta serviria quase para ser uma pré-época. Não dou nada a ninguém, oportunidades foram pelo trabalho. Duplexe é exemplo disso, que fez dois jogos fantásticos, mas para vê-lo tive de abdicar de um dos melhores jogadores da época, o Zolotic. Mas não estou arrependido, estou muito feliz por ter-lhe dado oportunidade. Se não desse não sabia o que estaria ali. Não olho para o meu ego, tenho de olhar ao desenvolvimento e aos interesses do Casa Pia e preparar o futuro do clube. Eu algum dia terei de sair, mas tenho que trabalhar para o futuro da entidade que me paga e me tem tratado com todo o carinho. Amanhã vou entrar com aqueles que acho que são os melhores para defrontar o FC Porto."