Filipe Martins: «Fica a dúvida se teríamos levado mais qualquer coisa se jogássemos 11 contra 11 até ao final»

O Casa Pia somou este domingo a segunda derrota consecutiva na Liga Bwin, ao perder (3-4) na receção ao Sporting, na ronda 27 do campeonato.





Em declarações no final da partida, Filipe Martins, o treinador dos gansos, enalteceu o grande jogo dos seus jogadores, sublinhando que o Casa Pia poderia ter sido mais feliz na partida de hoje caso tivesse terminado com 11 jogadores (Felippe foi expulso na segunda parte)."É um sentimento generalizado, fizemos um jogo bastante competente, ainda para mais de termos o percalço de termos levado com um golo no primeiro minuto. Reagimos três vezes contra uma equipa como o Sporting, fomos em busca do prejuízo e tivemos de arriscar. Os meus jogadores estão de parabéns na forma como parámos o modelo de jogo do Sporting, que traz sempre muitos problemas. Foi um jogo em que ambas as equipas defenderam mal, mas também onde a qualidade dos jogadores na hora de finalizar fez a diferença. Fica no ar a dúvida de se pudéssemos jogar 11 contra 11 até ao final se poderíamos ter levado mais qualquer coisa", começou por dizer o técnico do Casa Pia, em declarações aos microfones da Sport TV."Importa-nos a nós é competir e meter-nos à prova. Foi mais um teste muito duro para nós, estarmos três, neste caso quatro, vezes em desvantagem... O Sporting atravessa a melhor fase da época. O Casa Pia deixou aqui uma imagem de crença e de qualidade. Tivemos sempre crença em ir em busca do resultado. Só tenho de agradecer aos jogadores e aos adeptos, foi um jogo de grande qualidade.""Estávamos preparados. O Sporting tem um plantel vasto e com qualidade. Havia a dúvida se jogariam com uma referência, dada a ausência de Paulinho, ou com três alas. É a segunda vez que marcamos três golos no campeonato. Estamos num bom caminho. Ainda para mais contra uma equipa como o Sporting. Enaltecer a atitude dos meus jogadores, que mesmo com 10 fomos em busca do golo. Fica aquele sabor de frustração. É importante salientar o grande jogo que fizemos."