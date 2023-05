Filipe Martins: «Fomos, durante a maior parte do jogo, a melhor equipa em campo»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou o empate (2-2) em casa, diante do Estoril, a contar para a 33ª jornada da Liga Bwin, depois da sua equipa ter estado a vencer até aos 90'+9 mas, ainda assim, não conseguiu levar os três pontos da partida."Não entrámos bem no jogo. Não resultou a forma como estávamos a tentar condicionar a primeira fase de construção do Estoril: algo expectantes, com dúvidas em fechar o Gamboa. No entanto, a partir da altura que fizemos uma alteração, com o Godwin e o Yuki [Soma] a mudarem de comportamento em relação aos centrais do Estoril, fomos claramente superiores em todo jogo. Criámos muitas oportunidades. A nível de 'expected goals' ['golos esperados'], fizemos quase quatro, uma média muito alta para o que é este campeonato e acho que este jogo foi um bocadinho o espelho da nossa segunda volta: mais capacidade de jogo, mais qualidade de jogo, mas estamos a pecar muito na finalização e também, diga-se, nos últimos minutos temos vindo a claudicar. Hoje, mais uma vez. O golo [do Estoril] veio muito contra a corrente de jogo, e tivemos a capacidade de não desconcentrar e voltar ao jogo. Acabámos por virar, mas mérito ao Estoril, que acreditou até final. Mas hoje, a haver um vencedor, teria de ser o Casa Pia, porque fomos, durante a maior parte do jogo, a melhor equipa em campo", começou por dizer o técnico dos gansos."Temos deixado fugir, nos últimos tempos, alguns pontos que nos podiam dar uma classificação mais condizente com o que foi a nossa época. No entanto, estou muito orgulhoso com o que temos vindo a fazer, pela qualidade de jogo, pela capacidade de mostrar novos jogadores até agora desconhecidos. Fizemos mais um ponto na nossa caminhada e agora o nosso objetivo é acabar com 44 pontos".