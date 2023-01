Filipe Martins: «Há duas partes distintas, uma em que tentámos ser nós próprios e outra em que apelámos ao sofrimento»

O Casa Pia empatou este sábado frente ao FC Porto (0-0), um resultado que permitiu à formação liderada por Filipe Martins consolidar o 5.º lugar na tabela classificativa e aproximar-se, ainda que à condição, do Sporting, que é 4.º colocado.





Em declarações no final da partida, o treinador do Casa Pia deu os parabéns aos seus jogadores pela entrega diante de um adversário muito difícil e com muito poderio. "Eu acho que é um ponto porque podia não ter sido nenhum. Fomos competentes e há duas partes distintas do jogo, uma em que tentámos ser nós próprios e outra em que apelámos ao sofrimento. Na segunda parte ficou difícil. Mas podemos dizer que sim, que sabe a três pontos, mas na nossa cabeça é apenas mais um ponto na nossa caminhada", começou por dizer o técnico dos gansos, em declarações aos microfones da Sport TV no final do jogo.

Inferioridade numérica

"Com 11 estendemo-nos mais no terreno e concedemos mais espaços. Na segunda parte encurtámos mais os espaços. Não gosto de fazer futurologia. Ninguém me diz que com 11 [jogadores] poderíamos ter empatado. Não há dois jogos iguais. O jogo muda a cada segundo que passa. Não há que esconder que fomos muito competentes, que suámos muito. Durante a semana disse aos meus jogadores que só com muito sofrimento é que traríamos pontos."

A força do coletivo

"Esta equipa vale pelo seu todo, se nos fiarmos só pelas individualidades vamos ter problemas. Não estou a falar apenas e só contra o FC Porto, mas sim contra qualquer equipa do campeonato. O grande trunfo deste grupo é exatamente esse, a união que existe no nosso balneário. Às vezes as famílias também precisam de se chatear."

Duelo contra o V. Setúbal para a Taça de Portugal

"Tal como hoje disse que não deveríamos sobrevalorizar o FC Porto, também penso que não podemos subvalorizar a qualidade do Vitória, que também tem jogadores com qualidade e um treinador novo. Vou escolher os [jogadores] que me dão mais garantias, mas não vou facilitar, pois aqui nesta casa não se facilita em nada", terminou.