Filipe Martins: «Hoje demos mais um passo para continuar a desfrutar deste campeonato»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou a vitória caseira (2-0) sobre o Marítimo, a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin."Ofereceram-nos [o primeiro golo], mas também teve de haver astúcia do Felippe em perceber que poderia haver um passe atrasado. Nos últimos três jogos em casa, ganhámos dois. Era um bocadinho isso que precisávamos. Já em Famalicão, discutimos muito o jogo e podia ter acontecido a vitória. O plano estratégico correu bastante bem e conseguimos somar mais três pontos, importantes para nós", frisou."Se já não havia dúvidas de que tínhamos garantido matematicamente a manutenção, hoje demos mais um passo para continuar a desfrutar deste campeonato.""O Felippe tem revelado uma frieza muito grande no momento da finalização e hoje foi exemplo disso. Temos três avançados que nos dão plenas garantias, vai depender sempre do momento de cada um".