Filipe Martins: «Já tínhamos dado provas de que, quando não joga um, a equipa continua o seu caminho»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou o triunfo alcançado no terreno do Portimonense, já nos instantes finais da partida (1-2)."A segunda parte foi - e não quero faltar ao respeito a ninguém - ainda mais bem conseguida do que a primeira parte. Na primeira parte, também conseguimos manter o Portimonense fora das zonas de perigo. Tiveram um cabeceamento, além do penálti. E tivemos algumas oportunidades para fazer golo, não tantas como na segunda parte, realmente muito bem conseguida. Mas, para que isso acontecesse, acho que se deve a uma estratégia que nos correu bem. Condicionámos bem o jogo do Portimonense, uma equipa muito organizada, bem orientada e com bons valores individuais. Tivemos de ser muito competentes para parar o jogo ofensivo do Portimonense", vincou o técnico dos gansos."O maior segredo desta equipa é o grupo que nós temos. Não existem estrelas, valemos por um todo. Já tínhamos dado, no passado, provas de que, quando não joga um, a equipa continua o seu caminho, umas vezes melhor, outras pior. Hoje, acho que foi, na globalidade, o melhor jogo que fizemos este ano, possivelmente sem os dois jogadores mais mediáticos da equipa [Leonardo Lelo e Godwin]. Não foi por isso que não deixámos de ser uma equipa muito competente e com qualidade. Costumo dizer que os mais importantes dentro do grupo são aqueles que não jogam, porque são esses que dão o caráter ao grupo. O Lelo tem feito uma época excelente e o Derick Poloni, que tem vindo a esperar a sua oportunidade há muito tempo, hoje teve a sua oportunidade de jogar na Liga pela primeira vez a titular e fê-lo muito bem.""E o Antoine nem jogou numa posição que é natural dele, mas resultou a 100%, como extremo aparecendo a segundo avançado, porque fomos felizes na altura em que fizemos o golo. Esse golo da vitória é inteiramente justo, contra uma excelente equipa, mas podia ter aparecido mais cedo".