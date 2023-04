Filipe Martins lança o desafio: «Atingir ponto de excelência»

O Casa Pia defronta o Chaves, amanhã a partir das 18 horas, e, sem vencer há quatro jogos, Filipe Martins foi perentório em assumir que é imperativo "voltar às vitórias, seja em casa ou fora", mas deixou palavras agradáveis ao grupo que ainda luta pelos lugares europeus."Para o Chaves vai ser uma batalha pelo 9.º lugar, para nós pode ser uma batalha pelo 6.º ou pelo 7.º lugar. Uma coisa garanto: até ao final do campeonato vamos lutar pelo máximo de pontos possível. Depois, logo veremos o que isso significa. Todas as equipas que estão no molho acreditam que o 6.º lugar pode dar Conference League e isso seria o nosso ponto de excelência. A ambição que sempre nos caracterizou, obriga-nos a olhar para esse objetivo. Acima de tudo, o jogo mais importante é amanhã porque só esse permite continuar a alimentar essa ambição. Ainda assim, temos plena consciência de que aconteça o que acontecer, o trabalho do Casa Pia é meritório. Muito otimismo para o que falta jogar", começou por referir o treinador de 44 anos, sublinhando: "Vai ser um jogo em que temos de estar muito ligados para levar os três pontos. Queremos que os pormenores revertam a nosso favor. É um jogo com características diferentes [da 1ª volta], já que aí vínhamos de uma jornada dupla e não tínhamos muitas opções. Não controlámos o jogo e cometemos um ou dois erros que permitiram que o Chaves desse a volta ao jogo. Amanhã, temos mais opções e as duas equipas estão a fazer campeonatos muito interessantes para quem vem da 2ª Liga."Quanto às ausências e possíveis regressos, Léo Natel e Kiki continuam de fora, Romário Baró está em dúvida e Lucas Soares, que já teve minutos nos úlitmos dois jogos, pode voltar à titularidade. "Mais cedo ou mais tarde, o Lucas vai regressar ou onze. O Poloni é um 'remendo', não é a sua posição natural. Cabe-me a mim decidir, mas de certeza que não é ideia minha manter isto por muito mais tempo", confessou o técnico.