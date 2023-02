Filipe Martins: «Mais do que o ponto, foi a resposta que hoje demos, depois de um jogo menos conseguido»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou as incidências do embate com o V. Guimarães que terminou com um 0-0 no Estádio Nacional, em encontro a contar para a 22ª jornada da Liga Bwin."Provavelmente, o Moreno está mais satisfeito com o ponto do que eu. No final da época, eventualmente, este ponto pode fazer diferença. Apesar de que, na minha opinião, merecíamos os três pontos, não deixa de ser mais um ponto somado, com esse bónus extra [vantagem no confronto direto] que já muitas vezes fez a diferença. É mais um ponto na nossa caminhada. Pela frente, tivemos uma excelente equipa. Mais do que o ponto, foi a resposta que hoje demos, depois de um jogo menos conseguido. Voltámos aos nossos níveis e fizemos um jogo muito agradável, onde só faltou o golo, mas tivemos várias ocasiões para o fazer", referiu o técnico dos gansos."Nos últimos quatro jogos, ganhámos ao Santa Clara, perdemos no Estádio da Luz, empatámos no Bessa e empatámos aqui com o Vitória. Não considero que seja uma má fase. É bom que as pessoas pensem isso, pois é sinal de que estamos a pôr as expectativas muito altas, mas é ver o copo meio vazio ou meio cheio. Para mim, é meio cheio. Estamos com 32 pontos, a quatro do objetivo principal, e, quando o alcançarmos, vamos desfrutar. Se jogarmos como hoje, acredito que vamos muito rapidamente chegar a essa meta".