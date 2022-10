Filipe Martins: «Na 2ª parte percebemos que tínhamos de ser mais pragmáticos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A festa da Taça de Portugal

Na deslocação ao terreno do São Martinho, o Casa Pia não facilitou e acabou por seguir em frente na Taça de Portugal (0-2) , num cenário que deixou o treinador Filipe Martins satisfeito."Ao intervalo tivemos de alterar algumas coisas e de adaptar algumas coisas. Na 1ª parte tentámos desmontar a equipa adversária, que, com mérito, nos tapou bem os caminhos. Na 2ª parte percebemos que tínhamos de ser mais pragmáticos e jogar mais em roturas. Aí desgastámos mais o adversário, atacámos a profundidade e ganhámos mais bolas. Encontrámos espaço para o primeiro golo e depois ficámos mais confortáveis, até podíamos ter resolvido mais cedo. Conseguimos passar contra uma equipa que fez pela vida e que nos complicou a tarefa", explicou o timoneiro dos gansos.Filipe Martins aproveitou ainda para elogiar as exibições de Eduardo Fereira e Vitó, que se estrearam como titulares nesta época.