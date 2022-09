Filipe Martins: «Na globalidade, parece-me que foi o melhor jogo que fizemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Martins era um treinador satisfeito após a vitória do Casa Pia frente ao Famalicão, num jogo que diz ter sido o melhor da sua equipa esta época."Acho que na globalidade, ou seja, ao longo dos 90 minutos, parece-me que foi o melhor jogo que fizemos. No fim tivemos um pouco a tendência de baixar em demasia e a tentação de defender o resultado", começou por dizer o treinador do Casa Pia, à Sport TV."Tínhamos a ambição de fazer uma equipa muito competitiva e acho que jogo a jogo estamos cada vez mais próximos daquilo que pretendo. Sinceramente, o calendário é igual para todos e acho que a paragem vai ser boa, pois teremos tempo para recuperar um ou outro jogador que neste momento não está connosco", acrescentou."Acho que é bom para o trabalho de um treinador estarmos a exigir porque não temos vitórias, é uma coisa complicada e o facto de não estarmos a baixar os níveis de intensidade é uma coisa a que estamos habituados desde o primeiro dia nesta casa", concluiu.