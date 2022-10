Filipe Martins: «Não há boas alturas para defrontar equipas com a qualidade do Sporting»

Filipe Martins esteve na sala de conferências de imprensa do Estádio Pina Manique para realizar a antevisão ao duelo com o Sporting. Na visão do treinador, não existem alturas ideais para defrontar os grandes clubes e não sente que a má fase leonina seja uma mais-valia para a sua equipa."Eu acho que isso das fases tem muito a ver com a dimensão dos clubes. Para um clube como o Sporting, uma má fase é muito mais curta em termos de tolerância de resultados. O Sporting vai querer dar uma boa resposta e não há boas alturas para defrontar equipas com a qualidade que o Sporting tem. Temos de nos focar naquilo que são os nossos comportamentos porque só assim podemos discutir o jogo", afirmou o técnico, lembrando: "Estamos preparados para uma entrada forte do Sporting, mas não só uma entrada. As equipas do Rúben Amorim habituaram-nos a ganhar jogos até em cima do limite tempo, por isso não temos de estar apenas preparados para suster o ímpeto inicial do Sporting, mas temos de estar focados naquilo que é o nosso jogo e a nossa estratégia. É óbvio que se marcarmos primeiro podemos causar alguma intranquilidade ou até mesmo se prologarmos o 0-0, pode haver alguma ansiedade. Mas hoje em dia, os jogadores estão mais preparados para isso e um jogador de equipa grande tem de estar preparado para a pressão dos adeptos e dos resultados."Apesar de jogar em Alvalade, num ambiente tradicionalmente diferente do que costumam jogar nos outros jogos do campeonato, o treinador dos gansos garante que a equipa vai ser exatamente igual ao que tem sido neste campeonato. "A nossa equipa já tem maturidade suficiente para lidar com estes momentos. Se não tem, terá de começar a tê-la. Nem sequer toquei neste assunto. Sinto a equipa muito tranquila. O Casa Pia não vai mudar a sua identidade. Nunca o fizemos até agora e certamente que o Rúben não está a preparar a equipa à procura da surpresa. Eu prefiro perder com a minha identidade do que perder a mudar a estratégia. Isso não se consegue de uma semana para a outra", explicou Filipe Martins, deixando bem claro: "O metro quadrado vai estar caro em todo o campo. Os duelos vão ser muito importantes e as equipas vão encaixar-se muito uma na outra. Na minha opinião, vão haver muitos duelos e temos de aproveitar muito bem os momentos ofensivos e transformar as igualdades em superioridades. Individualmente eles são melhores, por isso temos de nos valer do coletivo."Depois da derrota frente ao Varzim (0-1), o Sporting tem pela frente o Casa Pia e o técnico casapiano assume ter assistido ao jogo dos leões para Taça de Portugal, mas confessa que não vai mudar a estratégia. "Há que dar mérito ao Varzim pelo que fizeram. Vi o jogo como é óbvio. Não escondo que o Varzim foi competente, mas não vou alterar em função daquilo que vi porque as identidades das equipas são completamente diferentes. Só um coletivo muito forte do Varzim conseguiu travar. Um dos segredos para conseguirmos um bom resultado amanhã vai ter que ver com o nosso comportamento ofensivo. A nossa personalidade de ter bola e de querermos jogar. Seguramente que se não o fizermos é por mérito do Sporting e não por não o tentarmos", rematou o técnico.