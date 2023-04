Filipe Martins: «Não há vitórias morais, mas merecíamos levar mais alguma coisa daqui»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou a derrota () diante do Vizela, a contar para a 26.ª jornada da Liga Bwin."O único aspeto em que não fomos competentes e que decide muitos jogos, que é as bolas paradas. Foi o único pecado que esta equipa cometeu hoje e também um pouco de falta de eficácia nas oportunidades que tivemos. Acabámos por ser infelizes na forma como defendemos os dois cantos e foi isso que fez a diferença. Acho que fomos a melhor equipa em campo. O Vizela foi mais eficaz e num aspeto em que costumamos ser competentes sofremos dois golos, mas temos de olhar para o que fizemos aqui, num campo difícil e contra uma equipa muito boa. Excelente jogo da equipa e fomos muito fortes no momento com bola, mas permitimos algumas transições que nos causaram problemas. No cômputo geral, não há vitórias morais, mas merecíamos levar mais alguma coisa daqui", sublinhou o técnico."A equipa estava bem, mexemos na equipa para refrescar e tivemos a infelicidade de sofrer logo o segundo golo. Depois o terceiro golo é já quando arriscámos tudo. Depois escasseou o tempo. Apesar da derrota, deixamos uma boa imagem daquilo que podemos fazer até ao final do campeonato e é este o caminho que temos de continuar a acreditar.""Temos de potenciar os nossos jogadores. O Lelo está na iminência de poder ir a Campeonato Europeu de sub-21 e estar a transportá-lo para o outro flanco podemos estar a impedi-lo de ter esse sonho. O Filippe foi devido a limitações físicas que teve. No último jogo saiu lesionado e esta semana praticamente não treinou. O Rafael Martins fez o seu trabalho e muito bem."Também Rafael Martins mostrou-se triste com os dois autogolos, mas assume que a equipa vai manter a mesma confiança até ao final do campeonato."Iniciámos bem a partida, começámos a ganhar por 1-0, mas depois tivemos a infelicidade sofrer dois golos de bola parada. Sabíamos a dificuldade de jogar em Vizela, mas esta derrota não vai abalar a equipa. Agora é levantar a cabeça, descansar e tentar a vitória no próximo domingo. Devíamos ter alargado o resultado na 1ª parte. Tivemos mais bola e oportunidades, mas tivemos a infelicidade de sofrer dois golos de bola parada e saímos derrotados. Vamos continuar a trabalhar, estamos a fazer uma temporada incrível, é levantar a cabeça e trabalhar durante a semana", sublinhou o avançado, que hoje foi recebido por algumas picardias dos adeptos do Vizela por ter jogado no Moreirense: "No futebol estamos sujeitos a isso, sei da rivalidade entre o Moreirense e o Vizela, mas eu defendo as cores do Casa Pia e estou muito feliz por ter voltado e marcado um golo."