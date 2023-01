Filipe Martins: «Não nos deixámos abalar pelo golo do empate»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou o triunfo caseiro (2-1) sobre o Santa Clara, em jogo disputado no Estádio Nacional."No cômputo geral a vitória é inequívoca. Tendo em conta o nosso caudal ofensivo parecia ser um daqueles dias em que a bola não iria entrar. Acreditámos até ao fim. Não nos deixámos abalar pelo golo do empate. O triunfo acabou por chegar de forma inteiramente justa."Curiosamente, o Yuki Soma tem-se adaptado muito bem. É consagrado no Japão. Veio para Europa à procura de novos desafios. Veio há pouco e a falar português. Todo o mérito para o nosso diretor desportivo, que nos apresentou o jogador. Consideramos logo que seria uma mais-valia. A adaptação não será um problema. Ele veio com uma vontade enorme de aprender. Posso arriscar-me a dizer que vai ser uma grande surpresa nesta segunda volta.""Temos vindo, a pouco e pouco, a abrir a nossa imagem. O Casa Pia começa a ser conhecido além-fronteiras. Conseguimos cativar jogadores pela diferenciação do nosso projeto. Acredito que ao longo destes três anos há um Casa Pia a partir de 01 de setembro de 2020. O clube está em transformação. São passos naturais.""Neste momento vamos analisar o que fizemos hoje de bom e de mau. Na próxima jornada vamos defrontar o atual líder do campeonato [Benfica]. Temos de ser muito rigorosos. Não vamos ao Estádio da Luz apenas e só trazer um ponto. Vamos tentar ser fiéis às nossas ideias. Hoje quero exaltar, mais que o resultado, que é inteiramente justo, a grande resposta que todo o grupo deu e a forma como viveram esta semana porque nos dois últimos jogos do Casa Pia não estávamos a ser nós próprios. Temos de dar continuidade a isto até ao final do campeonato. A nossa pontuação está muito focada naquilo que é o lugar de playoff. Quando atingirmos os 36 pontos então podemos pensar noutras coisas. Neste momento estamos focados no nosso caminho. O único objetivo é cimentar o Casa Pia na Liga. Quando atingirmos os 36 pontos vamos continuar a acelerar. Estou apenas preocupado com aquilo que estamos a fazer de bem e de mal".