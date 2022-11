Filipe Martins: «O Chaves tem feito melhores resultados fora, mas isso é história»

O Casa Pia continua a viver um bom momento no campeonato. Depois da vitória em Braga, que Filipe Martins considera terem sido "três pontos importantes como todos os outros", o técnico lançou o duelo com o Chaves e, apesar de lamentar as várias baixas que afetam a equipa, garante que o grupo está preparado para conquistar mais uma vitória."Estamos completamente preparados para jogar de três em três dias e que assim seja mais para frente, é sinal que vamos avançando nas competições. Amanhã temos de dar uma boa resposta em campo e estou confiante que vamos dar uma resposta muito positiva. Temos de estar em alerta contra todos os adversários deste campeonato. Para o derrotarmos temos de estar focados no máximo das nossas capacidades, estudando o adversário e adaptando-nos às características do adversário, mas nunca desvirtuando daquilo que é o nosso trabalho diário e ideia de jogo. Vamos defrontar uma equipa que curiosamente tem feito melhores resultados fora de casa, mas isso é história e faz parte do passado. Temos de provar que somos melhores do que eles e pensar jogo a jogo", garantiu o técnico de 44 anos, assumindo: "Se isso acontecer [o Chaves jogar mais retraído], é sinal que nos respeitam e reconhecem poderio nas nossas ideias. Não acredito que venham jogar um futebol de contenção, mas sim uma equipa equilibrada. O nosso objetivo é ter a bola o máximo de tempo possível."No último jogo antes da paragem do campeonato devido ao Mundial, Filipe Martins desvaloriza a pausa e até considera que pode ser positiva."Pessoalmente, apesar de estarmos numa posição muito boa e se calhar todos esperariam que eu dissesse que queria continuar a jogar, mas a verdade é que a paragem vai dar para recuperar jogadores e vermos alguns jogadores que não têm jogado tanto e tirarmos ilações, até porque a seguir vem aí o mercado de inverno. Não fugimos à regra e podemos fazer alguns ajustes, que seguramente não serão muitos. A paragem não me faz confusão e vou aproveitá-la da melhor forma. Acaba por ser uma pausa de inverno, onde estamos em competição e acaba por ser interessante", sublinho o treinador.O jogo frente ao Sp. Braga deixou algumas mazelas na equipa, principalmente para Léo Natel que se lesionou gravemente e não joga mais esta temporada. Para além do extremo brasileiro, também o defesa "Varela não vai a jogo por uma questão de protocolo", depois de ter sofrido um traumatismo craniano. Para o seu lugar, Filipe Martins levantou o véu e revelou: "O Léo Bolgado amanhã vai jogar. Aproveitou a oportunidade e amanhã vai ser titular."