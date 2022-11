Filipe Martins: «O Sp. Braga teve o domínio da bola e nós, contra uma excelente equipa, fizemos o que pudemos»

Filipe Martins analisou o triunfo (0-1) na casa do Sp. Braga, a contar para a 12ª jornada da Liga Bwin, dando os parabéns aos jogadores do Casa Pia."Acima de tudo, foi uma vitória que teve espírito de sacrifício. Jogámos com alguns jogadores sem ritmo de jogo adequado para um jogo desta intensidade. Pagámos cara a fatura, apesar de alguns se terem superado. Consgeuiram jogar até ao final. Ficámos cedo um bocado limitados a nível substituições. Tivemos de ter uma organização defensiva muito boa. Enquanto conseguimos ter a estratégia bem montada, mantivemos o SP. Braga longe. Quando houve a quebra, o Sp. Braga instalou-se no nosso meio-campo. Muito à base de posse e cruzamento. À exceção do golo, as melhores oportunidades são nossas.Temos a boa oportunidade do Antoine, do Neto, do Eteki. O Sp. Braga teve o domínio da bola e nós, contra uma excelente equipa, fizemos o que pudemos. Quando pudemos ter bola, tentámos ter bola, mas nem sempre foi possível.Antes de tocar nesse assunto, devo dizer que não sou cínico. Como em Alvalade fomos para jogar, aqui também. Tivemos foi a infelicidade que saíram de maca, o Varela, provavelmente com um traumatismo craniano, e o Natel, muito provavelmente com uma lesão muito grave. Mas houve 15 minutos de descontos. Isso é que é para bem do futebol português. As vicissitudes acontecem e os árbitros devem ter a coragem de dar os minutos que forem necessários. Deram na primeira parte 6 minutos, na segunda 9. A única assistência é ao Ricardo na segunda parte que foi bem compensada pelos nove minutos. Para que não pensem que falo só para parecer bonito. Excelente trabalho do árbitro a nível técnico e dos descontos. É importante que fique claro. Não é só no que me toca a mim. Não viemos fazer anti-jogo. O tempo foi compensando e provavelmente pagámos a fatura", explicou, demoradamente, em declarações à Sport TV.O treinador português que ascendeu os gansos à Liga Bwin garante que não pretende elevar as expectativas apesar do bom arranque de temporada."Tem de ser este o caminho. Não nos poedmos deslumbrar. A meta são os 36 pontos. Depois vamos à procura do 37º, do 38º pontos. Depois vemos em que lugar ficamos. É um campeonato competitivo e não podemos adormecer", frisou Filipe Martins.