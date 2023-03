Filipe Martins pede eficácia contra o Paços: «Três pontos colocam-nos à porta do objetivo»

O Casa Pia recebe amanhã o Paços de Ferreira no duelo que encerra a 23.ª jornada da 1.ª Liga. Na antevisão à partida, na qual terá pela frente o último classificado, o treinador dos gansos alertou para os perigos do adversário e para a necessidade da sua equipa fazer golos, algo que não aconteceu nas últimas quatro jornadas."Temos de estar no nosso melhor para vencer o Paços. Reforçou-se bem, o regresso do César foi também sinal de confiança e de que, muitas vezes, são precisos pequenos ajustes e a solução não passa pela mudança de treinador. Tem vindo em crescendo, equipa está mais confiante e competente. Estão numa fase com urgência de pontos e isso pode causar alguma ansiedade. Da nossa parte, é continuar o processo, parece-me que estamos a crescer a nível exibicional e sinto que a vitória está cada vez mais próxima. Em Arouca faltou-nos alguma eficácia, é um dos aspetos que temos de melhorar, pois tem sido o que nos tem traído", disse Filipe Martins, em conferência de imprensa.Sobre a possibilidade de regressar ao 6.º lugar (Arouca tem mais 2 pontos e já jogou nesta ronda), o técnico vincou que o único foco é vencer para ficar mais perto do objetivo da permanência. "Não olhamos muito para a tabela, mas sim para os pontos. Estamos próximos do objetivo principal e estes três pontos colocam-nos à porta desse objetivo. Pode dar-nos subida num lugar na tabela, mas a nossa motivação é estarmos mais próximos do objetivo. Contra uma equipa que, volto a dizer, tem qualidade e também busca pontos", explicou."Preocupar-me, preocupa. Criarmos a quantidade de oportunidades que temos vindo a criar, claras, e tenho vindo a insistir com a eficácia que temos de ter. Já houve jogos que ganhámos e não tivemos metade das oportunidades claras que tivemos, por exemplo, em Arouca. Estaria muito preocupado se não as criasse. Estamos a criar, mas é momento de sermos mais concentrados e pragmáticos nesse momento e o golo vai aparecer. A nível defensivo, vínhamos de dois jogos com baliza a zero, em Arouca provavelmente seria outro se jogássemos 11 para 11. Expulsão não nos remeteu à defesa, tentámos jogar jogo pelo jogo, mas faltou-nos eficácia e o adversário marcou. Mas já pensamos no próximo jogo, com muita confiança.""Temos vindo a crescer a nível de opções, em todos os setores. Estamos preparados para apresentar um onze e um banco forte. Na minha opinião, o Godwin, apesar de não ser tão decisivo, pelos números de assistências e golos, vejo uma evolução dele a nível de compromisso e de crescimento. É um jogador muito mais preparado. Atingiu patamar de seleção na Nigéria e acredito que após esta pequena lesão vai voltar melhor. Ate porque restava a acusar um pouco o desgaste da carga de jogos. Sinto-o renovado, bastante motivado e acredito que nos possa ajudar nesta fase final e sendo mais decisivo. Tem feito esforço enorme para evoluir e ser mais completo. Muitas vezes implica que não seja tão vistoso e se sacrifique em prol da equipa.""Amanhã ainda vamos treinar de manhã. Ainda pode entrar na convocatória. Tem treinado condicionado, amanhã vou decidir se vale a pena arriscar ou não. Se não valer, tenho toda a confiança no Clayton e no Felippe Cardoso para a posição.""Estamos muito satisfeitos com a integração do Yuki e com aquilo que nos tem dado. Veio à procura de novos desafios e sinto que está a desfrutar da experiência. Não veio por dinheiro, foi para tentar evoluir e continuar num patamar de seleção, que é muito difícil. Como treinador fico contente de ele sentir que esta num contexto que pode fazê-lo crescer como jogador, é importante para todos. Acreditou no nosso projeto e acho que ambas as partes estão bastante satisfeitas. É um jogador que nos trouxe uma variabilidade de opções bastante interessante. Veio para um futebol completamente diferente do Japão. Mais tático e com maior exigência a nível posicional, tanto ofensiva como defensiva. É isso que lhe tenho tentado passar, a ele e a todos. Ainda bem que ele sente que é um jogador mais completo e seguramente, no final da época, acredito que será ainda mais."