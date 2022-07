Filipe Martins renova contrato com o Casa Pia

Depois de no domingo ter sido considerado o técnico do ano do Casa Pia, Filipe Martins recebeu mais um reconhecimento, desta vez com a renovação do contrato até 2024.Continua, assim, a aposta da SAD casapiana no treinador, de 44 anos, que em 2021/22 conseguiu a subida de divisão da liga Bwin.O técnico vai para a sua terceira temporada no conjunto lisboeta, a primeira no principal escalão do futebol português. Esta é a quarta experiência de Filipe Martins como treinador principal no patamar sénior, depois de Real, Mafra e Feirense.