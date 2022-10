Filipe Martins: «Respeito pelo futebol tem de existir quando ganhamos ou perdemos»

Filipe Martins sublinhou o "jogo muito competente" dos seus jogadores apesar da derrota () frente ao Vizela, no Jamor. "Fizemos um jogo muito competente. Preparámos bem o jogo e a forma como sabíamos que íamos ser pressionados. Podíamos ter sido mais agressivos em zonas de finalização na primeira parte. Na segunda parte, melhorámos principalmente no último terço, criámos situações mais claras de golo e subimos um pouco as linhas. Ao subirmos as linhas, sobretudo a linha média, obrigámos o Vizela a bater mais vezes na profundidade, onde não causou perigo", começou por referir o técnico do Casa Pia.E prosseguiu: "Acabámos por sofrer um golo através de um lançamento lateral a nosso favor, perdemos a bola e o Vizela conseguiu desmontar o nosso posicionamento. Tivemos de ir em busca do prejuízo, expusemo-nos e quando o fazemos, com a qualidade que o Vizela tem, podíamos ter sofrido o segundo golo.""Quero enaltecer a coragem da minha equipa, quando estava empatado e no sistema alternativo com que acabámos. Tentámos, num sistema diferente, continuar a desmontar o bloco central que estava montado pelo Vizela. Fomos infelizes em algumas situações. Hoje não nos sorriu, já nos sorriu noutros jogos em que, se calhar, não merecíamos tanto ganhar e ganhámos.""Não pode ser só traduzido em situações ocasionais. Temos de caminhar para um caminho em que as pessoas têm de perceber que isto é um jogo. Vai haver duas ou três equipas a descer, um campeão, equipas a lutar pela Europa, mas a paixão pelos clubes não pode morrer e o respeito pelo futebol tem de existir quando ganhamos ou perdemos. Tem de ser traduzido não só em iniciativas, mas também em atos. É responsabilidade de todos no futebol português e todos têm a ganhar", terminou.